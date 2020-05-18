Познущався та вбив!

У Дніпрі на занедбаній території обласної психіатричної лікарні безхатько задушив 12-річного підлітка. Відомо, що він заманив хлопця у покинуту будівлю медзакладу. Які подробиці страшної події, що загрожує вбивці та чи збираються зносити «заброшку», яка перетворилася на пастку — дивіться далі!

Про зникнення 12-річного онука поліції повідомила бабуся. За її словами, хлопець ще вдень пішов прогулятися. Близько 19-ої телефоном повідомив, що прямує додому і йде саме через лікарню. Це був останній раз, коли підліток узяв слухавку. Більше на зв’язок він не виходив. Опівночі правоохоронці розпочали пошукові роботи. В першу чергу обстежили територію медзакладу.

І наштовхнулись на місце злочину. Власне ним стала халупа, яку тутешній мешканець облаштував самотужки. Ліжко на бетонних плитах, особисті речі, продукти, одяг та всюди розкидані журнали для дорослих. Ось сюди й заманив підлітка 65-річний безхатько. Якого і зустріли патрульні, аби спитати — чи бачив він хлопчика.

“Той відповів, що нічого не знає, нічого не чув. Але інспектори помітили, що на ліжку, де він був, лежить купа якогось одягу. Вони вирішили перевірити, розгорнули її й знайшли оголене тіло дитини без ознак життя.”

Вбивцю одразу ж затримали й врешті він зізнався, що задушив дитину. Зараз справою займаються слідчі. А чи зґвалтував злочинець дитину буде відомо після експертизи. Трагедія сколихнула усе селище. Адже захаращеною та покинутою територію лікарні люди ходять постійно. Іншого шляху до центральної дороги тут немає.

Місцеві мешканці вважають, що заброшки мали б вже давно знести. Кажуть — в них постійно вештаються безхатьки та наркомани. Моторошно вдень, вночі ж тут взагалі краще не ходити.

Загалом територія медзакладу займає 50 гектарів. А таких покинутих будівель, як ця, тут ще чотири! Виконуючий обов’язки директора лікарні каже — про наміри знести всі ці “заброшки” йдеться вже давно. Нещодавно він навіть спрямував відповідні документи до облради.

Зараз вже займаються цим питанням і занедбані приміщення обіцяють знести якнайшвидше.