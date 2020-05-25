Гатили з гранатометів та обстрілювали із різнокаліберної зброї

За останню добу противник понад десять разів порушив режим тиші в зоні ООС. На щастя, ніхто з українських військових не постраждав. Проте, не обійшлося без втрат минулого тижня. Серед загиблих на передовій був і наш земляк – павлоградець Євген Сафонов. Вихідними його провели в останню путь.

Життя Євгена Сафонова обірвалося наприкінці минулого тижня. Боєць 93-ої окремої механізованої бригади «Холодний Яр» загинув під час бойового завдання на Луганщині. Євген родом з Павлограда, у мирному житті працював шахтарем. Чоловіку був тридцять один рік. В нього залишився дворічний син.

Під ворожий снаряд разом із Євгеном потрапили четверо його побратимів. Військових евакуювали до Обласної лікарні Мечникова. На щастя, зараз їхній стан стабільний. Та в цьому ж медзакладі нині борються за життя двох бійців патрульної служби поліції “Луганськ-1”. Їх також доправили санавіацією минулої п’ятниці. Стан чоловіків середньої тяжкості. Медики вже провели кілька хірургічних втручань – осколки фактично зрешетили військових , у них чисельні ураження м’яких тканин, черепно-мозкові травми та акубаротравма.

За останню ж добу противник дванадцять разів порушив режим припинення вогню. Українські позиції були обстріляні із гранато та мінометів, артилерійських систем та іншої зброї.