На Дніпропетровщині загалом 17 померлих від коронавірусу

За вихідні в області кількість померлих від коронавірусу зросла до сімнадцяти, а число випадків захворювання наблизилося до дев’яти сотень. Тим часом в Україні четвертий день поспіль фіксують спад кількості інфікованих, у великих містах відкрили навіть метро. Проте вісім областей й досі не готові пом’якшувати карантин. Докладніше — далі в сюжеті.

За вихідні на Дніпропетровщині зареєстрували 4 нові смерті від коронавірусу. Усі у Дніпрі. Це пенсіонери віком від шістдесяти п’яти до вісімдесяти трьох років. У всіх були супутні захворювання, зокрема атеросклероз, ішемічна хвороба серця та гострий тромбоз. Також від п’ятниці виявили 16 нових хворих. 14 – у Дніпрі, по одному в Кам’янському та Синельниківському районі. Серед інфікованих на Дніпропетровщині – вже понад 200 медпрацівників.

“Захворюваність реєструється на 27-и адмінтериторіях. Найбільша кількість захворілих у Дніпрі, Кривому Розі – 200 випадків. По районах – це Дніпровський район – 96, Петропавлівський – 23.”

Жодного випадку досі не зафіксували у Магдалинівському, Томаківському, Межівському, Нікопольському та Покровському районах. За минулі дні одужали ще 15 жителів області. Загалом COVID-19 на Дніпропетровщині вже здолали майже 2 сотні людей. У інфекційній лікарні Дніпра знаходяться сімдесят чотири пацієнти.

“Очікують у 21-ій лікарні результатів свого обстеження 13 пацієнтів. Досі четверо пацієнтів знаходяться на апаратах ШВЛ.”

В Україні ж четвертий день поспіль падає число нових хворих, а за минулу добу й взагалі – їх майже вдвічі менше, аніж зазвичай – 259. Щоправда, й кількість одужалих теж порівняно невисока – 126.

Найбільшу кількість хворих за добу зареєстрували в Чернівецькій області – 45, Львівській – 27 та у Києві – 29. Сьогодні в столиці, як і у Харкові та Дніпрі, нарешті запрацювало метро. Проте навіть в годину пік підземка була напівпорожньою. Натомість величезні черги вишукувалися до оновленого зоопарку.

Станом на сьогоднішній ранок за даними МОЗ в Україні все ще не готові до другого етапу пом’якшення карантину 8 областей України. Серед них чомусь й Дніпропетровщина. Й це попри заяви обласних чиновників, що для нашої області показники перерахували й вони у нормі.

Нагадаємо, в п’ятницю – 22 травня на Дніпропетровщині не дозволили пом’якшити карантин через замалу кількість зроблених тестів на COVID. Тоді обласна влада заявила про перемовини із цього приводу з МОЗ.