Батьки дошкільнят радіють

Дитячим садкам в Дніпрі дозволили працювати. Однак завтра свої двері з двохсот закладів відкриють лише тринадцять. Через карантин до дитсадків чимало епідемічних вимог — обовязкові до виконання. Усі подробиці — далі у сюжеті.

Чергове послаблення карантину дозволило відкрити дитячі садочки. Однак працюватимуть лише ті, які виконають усі протиепідемічні та санітарні вимоги.

“У закладах забороняється: сухе прибирання приміщень – дозволяється тільки вологе, використання м’яких іграшок та килимів з довгим ворсом, проведення масових заходів за участі дітей з більш, ніж однієї групи та за присутності глядачів.”

Також у дитсадках обов’язково повинні бути паперові рушники, рідке мило й антисептики для рук. Батьки та усі працівники закладу мають носити захисні маски. Крім того, перед початком навчального дня температуру тіла вимірюватимуть як вихователям, так і дітям. Малечі до того ж — кожні чотири години.

“Якщо у дитини під час початкового скринінгу буде виявлено підвищення температури від 37,2, а також ознаки респіраторного захворювання — така дитина у заклади дошкільної освіти прийматися не буде.”

Якщо температура у дитини з’явиться вже протягом дня, її ізолюють та повідомлять медпрацівника закладу і батьків. У випадку, коли підвищена температура буде у робітника дитсадка, його не допустять до роботи. Тимчасово, на період карантину не працюватимуть усі, кому за 60 років. Адже за однією з постанов Кабміну люди цього віку мають перебувати на обов’язковій самоізоляції.

“Інформація для батьків про встановлення обмежень та умови роботи закладів на період карантину буде розміщено на сайті департаменту гуманітарної політики, сайтах закладів дошкільної освіти, на їхніх сторінках у Фейсбуці та Інстаграмі.”

Загалом у Дніпрі 208 дитячих садочків. З них тридцять чотири — на базах навчально-виховних комплексів. Вже від завтра запрацює лише тринадцять. Інші відкриватимуться поступово, коли виконають усі рекомендації.