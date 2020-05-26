Обладнання та засоби захисту для медиків
Обласна клінічна лікарня імені Мечникова отримала партію допомоги від фонду Відродження та компанії Інтерпайп. Це кисневі концентратори, електрокардіографи та тисячі ізоляційних халатів, масок, респіраторів та окулярів. Детальніше — у сюжеті наших кореспондентів.
Десятки коробок різного розміру та ваги. Усі вони наповнені вкрай необхідними засобами індивідуального захисту та важливим обладнанням. Перш за все — це 20 кисневих концентраторів для підтримки пацієнтів, що потребують інтенсивної терапії. Також до медзакладу доставили 5 електрокардіографів та 60 бактерицидних рециркуляторів та опромінювачів. У лікарні Мечникова запевняють, навіть після пандемії ця техніка буде використовуватись у пульмонологічному відділені.
Окрім медтехніки, тут й три тисячі захисних халатів, сім тисяч респіраторів та чимала кількість бахіл та інших засобів захисту. Перш за все вони необхідні медичному персоналу, що працює з інфікованими на коронавірус, а таких в лікарні — понад сто осіб.
Загальна сума допомоги лікарні Мечникова від компанії Інтерпайп та створеного за її ініціативи фонду Відродження регіону склала майже три мільйони гривень.
Всього ж компанія Інтерпайп разом з благодійними фондами Олени та Віктора Пінчука виділили сто чотирнадцять мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом в Україні та області.