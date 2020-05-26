На Дніпропетровщині знову зросла кількість хворих на коронавірус

За минулу добу в області зареєстрували одразу двадцять випадків. Одна людина — померла. В Україні ж втретє за весь час епідемії кількість одужалих перевищила число інфікованих. Втім, сім областей все ще не готові до другого етапу пом’якшення карантину. Подробиці — далі.

Протягом останніх семи днів на Дніпропетровщині реєстрували не більше 10 випадків інфікування коронавірусом на добу. Відучора в області виявили аж 20 нових хворих. Більша частина з них – 15 з Дніпра, ще троє — із Кривого Рогу та по одному з Кам’янського та Павлограду. 6-ро людей в області одужали, один пацієнт помер. Найбільше хворих наразі перебуває у 21 інфекційній лікарні Дніпра, понад півсотні. П’ятеро — в реанімації, троє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

“На сьогодні підтверджених лабораторно випадків по місту 379. Вже одужали 145 пацієнтів. Та очікують свої результати у 21-ій лікарні 12 осіб.”

В обласному центрі екстреної медицини відзвітували про результати роботи в період карантину. Від початку епідемії лікарі швидкої госпіталізували понад півтисячі хворих із підозрою, або підтвердженим діагнозом COVID. І це — з мінімальним ризиком зараження фельдшерів, кажуть у службі.

“На сьогодні у нас сотні тисяч рукавичок, у нас десятки тисяч одноразових костюмів, у нас на місяць одноразових масок, респіраторів FFP2, FFP3, захисних щитків, окулярів, бахіл. Тобто усім служба забезпечена.”

В Україні ж загалом за минулу добу захворіли 339 людей. Перший випадок зараження зафіксували в зоні проведення ООС. Занедужав боєць, що виконував завдання на одному з Донецьких блок-постів. Усі, хто контактував із ним, ізольовані. Найбільше нових інфікованих виявили у Львівській області – 45,

Рівненській – 41 та в Києві – 58. Вперше за декілька днів до трійки лідерів не увійшла Буковина, там менш як 20 випадків.

Майже тиждень тому в Україні дозволили послабити карантин. Проте 7 областей й досі цього не можуть цього зробити через невідповідність критеріям МОЗ. До учора серед них була й Дніпропетровщина, проте сьогодні нашу область нарешті викреслили зі списку неготових.

“Була переглянута Дніпропетровська область, оскільки зі статистики було виключено 2 дні. Це ті два дні, по тестуваннях яких перевірялась лабораторія обласного лабораторного центру.”

З першого червня країна готується перейти до наступного етапу послаблень карантину. Мають відкритися басейни, спортивні зали та автошколи. Не пізніше цієї ж дати мають поновити міжобласне автобусне сполучення та залізничні перевезення. Через області, що не готові до послаблень, потяги проїздитимуть без зупинок. В уряді наразі вирішують, як убезпечити пасажирів.

Вже відомо: кафе та ресторани на повну не запрацюють раніше 10 червня. Натомість внутрішні авіаперельоти планують поновити вже до 15 червня.