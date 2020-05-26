Терцентри продовжують працювати

Надають психологічну підтримку, допомагають вести господарство, купувати харчі та ліки, а також сплачувати комунальні послуги.

Центр соціальної підтримки Дніпра під час карантину продовжує працювати. Там активно допомагають самотнім людям, яким важко жити без сторонньої підтримки. Подробиці — далі.

У Дніпровському територіальному центрі соцпідтримки надають близько 40 видів різних послуг. Доки триває карантин, великий попит має «Догляд вдома». Для самотньої людини ця послуга буде безкоштовною. Для літніх осіб, діти яких за різних обставин не можуть про них піклуватися, є платною.

«В домашньому господарстві це і закупівля харчів, купівля ліків, допомога в приготуванні їжі, в годуванні, допомога в якихось гігієнічних процедурах, прибирання».

Загалом послугою «догляд вдома» за останній рік скористалися майже сім тисяч мешканців Дніпра. Не менш популярні й послуги соціальної адаптації та робота груп здоров’я. А також різних творчих гуртків, які працюють безпосередньо у центрі.

На період епідемії відвідування терцентру соцпідтримки зупинено. Тільки-но карантин закінчиться, двері відкриються знов. Скористатися послугами можуть літні люди, особи з інвалідністю, діти, що мають певні особливості розвитку, а також переселенці.