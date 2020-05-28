В Україні знову стрімко зросла кількість хворих на коронавірус

За минулу добу зареєстровано чотириста сімдесят сім нових випадків. Це майже на півтори сотні більше, аніж позавчора. На Дніпропетровщині додалося п’ятнадцять інфікованих. Тридцять мешканців області — одужали. Наші кореспонденти розкажуть докладніше.

Відучора коронавірус виявили ще у десяти мешканців Дніпра, двох – Кривого Рогу, по одному – Дніпровського, Петриківського та Криничанського районів. Таким чином загальне число інфікованих на Дніпропетровщині сягнуло дев’ятисот двадцяти. Одужали майже двісті п’ятдесят, 19 мешканців області померли. Більша частина госпіталізованих перебуває у 21-й інфекційній лікарні Дніпра.

В Україні ж найбільшу кількість інфікованих минулої доби виявили на Рівненщині – 74 випадки, Львівщині – 70 та Буковині – 57. В столиці додалося близько півсотні хворих. Натомість одужали 64. Мер Віталій Кличко заявляє про позитивну динаміку. Ще 16 недужих виявили в армії. Загалом у лавах ЗСУ зареєстровано вже понад сотня випадків і 3 смерті. Також на COVID захворіли понад чотири тисячі триста медиків.

Тим часом у Мінінфраструктури заявили: із понеділка в Україні готові запустити аж 42 потяги. На сьогодні вже є рішення про відновлення сполучення у Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській та Черкаській областях. Влада Чернівецької та Закарпатської не дозволила відновити рух. У Тернопільській і Хмельницькій запустять тільки приміське сполучення. Інші регіони мають прийняти рішення протягом вихідних. А для тих, хто ну дуже скучив за потягами, Укрзалізниця записала їхні звуки та виклала на Youtube.

Від початку епідемії на коронавірус в Україні захворіли понад 22 тисячі триста людей, майже 8 з половиною тисяч з них — вже одужали.