Продовження скандалу з обласним лабораторним центром

Очільник закладу Олександр Штепа заявив, наказу МОЗ про його звільнення наразі немає, тож він повертається до роботи. Також Олександр Штепа запевнив: результати тестів, що робили в лабораторії — правдиві! Подробиці дивіться далі.

2 тижні тому обласна влада заявляла про фальсифікацію результатів тестів на COVID в Дніпропетровському лабораторному центрі. Тоді ж до центру приїздила комісія МОЗ із перевіркою. Під сумнів поставили 23 позитивні аналізи на коронавірус. Й от сьогодні Олександр Штепа, очільник установи, заявив: результати лабораторії були правдиві. Як доказ показує висновки комісії МОЗ, яка брала ті ж зразки на дослідження.

“Оці дослідження свідчать про валідацію тих результатів, про які кажуть, що вони не валідні. Бо це референс-лабораторія виконувала. Бо це найбільш акредитована й компетентна на сьогодні лабораторія в Україні.”

Олександр Штепа підозрює, що сумнозвісні зразки, через які й зчинився скандал, відібрали в працівників обласної ради та облдержадміністрації. Нагадаємо, 3 тижні тому в облраді виявили хворого на коронавірус. Також Олександр Штепа заявив про тиск з боку обласної влади. Мовляв, через численні перевірки лабораторія й досі не може нормально поновити роботу, а ще звільнився один лаборант.

“Ми вже упродовж багатьох тижнів працюємо в таких умовах, що люди вже не витримують. Необхідно надавати документи, залучають фахівців — неодноразово це все проходить, коле йде трудовий процес.”

Міні скандал зчинився й сьогодні на брифінгу. На початку до пресс-руму намагався потрапити народний депутат від фракції “Слуга народу” Кирило Нестеренко. Він збирався брати активну участь у прес-конференції, проте журналісти виступили проти.

Слово нардепові дали після виступу Олександра Штепи.