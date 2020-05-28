Внутрішньоквартальні дороги, світлофори та ремонт школи

Міський голова Дніпра проінспектував результати інфраструктурних робіт у районі Набережної Перемоги. Відвідав і житлові двори. Після побаченого, наказав чиновникам найближчим часом привести території до ладу. Наші журналісти розкажуть.

Перехрестя Набережної Перемоги та бульвару Слави. Тут пожвавлений автомобільний рух з нерегульованим пішохідним переходом. На місці вже встановили острівки безпеки, тактильну плитку, зробили підсвітку й повісили світлофори. Останні запрацюють приблизно за два-три тижні.

Неподалік повним ходом йдуть ремонтні роботи в НВК №66. Він увійшов до переліку закладів, які отримали фінансування від закордонних партнерів.

“Ви бачите, що зроблена вже частина роботи по утепленню, вікна замінені, дах буде ремонтуватись, подвір’я теж буде ремонтуватись.”

Перевірив міський голова й ремонт внутрішньоквартальних доріг, освітлення та стан дворів. На інспекцію запросили й представників департаменту благоустрою.

Роботи з прибирання об’єктів, які захаращують двори та вулиці, обіцяють розпочати вже завтра. Спочатку планують “підчистити” район Перемоги, далі — перейти на інші частини міста.