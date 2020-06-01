Захист дітей

01.06.2020 19:01

Дніпровські центри соціально-психологічної реабілітації дітей заповнені вщент. Вони надають допомогу сиротам, дітям, що зазнали насильства або неповнолітнім з родин, які опинилися у складних життєвих обставинах. Фахівці зазначають: кількість утриманців зросла за час карантину через погіршення фінансового становища населення та посилення психологічної напруги в суспільстві. Окрім того, дніпряни потребують закладів, які б надавали допомогу цілим сім’ям. Відповідне рішення має схвалити сесія міської ради. У новому відділенні працюватимуть з родинами, в яких живуть діти з особливими потребами.

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