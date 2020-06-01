Ідентифікація ляльки

У музеї “Машини Часу” готують виставку, що в перспективі перетвориться на частину експозиції “Музею дитинства”. Зараз тут намагаються зібрати повну інформацію аж про шістдесят ляльок. Фахівці сподіваються, що хтось впізнає їх та згадає історію свого дитинства. Унікальна виставка відкривається другого червня. Наша Ірина Каблоцька там вже побувала.

Відразу сто різноманітних іграшок нещодавно подарував “Машинам часу” Павлоградський музей. Й завдав цікавого клопоту. Кожен експонат потребує описання. Сподіваються, у цьому їм зможуть допомогти колишні працівники Дніпропетровського комбінату Іграшок. Тож намагаються їх розшукати.

Варто було лише розпочати й експонати поступово заповнили не лише відведені полиці, а й цей чудовий фургончик. Тут тепер багато пасажирів. Але більшість — то ляльки незнайомки.

Надрукувати розповідь можна у прямому сенсі слова, на музейній машинці. Як це зараз робить Тетяна. Її історія про ляльку Моніку. І про своє дитинство.

Іграшковий посуд, набір для лікування своїх целулоїдних підопічних і навіть маленькі швейні машинки, призначені для поповнення колекції одягу ляльок.

Та для музейної виставки найбільш цінним є збереження автентичного вигляду експонату.

“Це кінець вісімдесятих років. Наталя, в неї збереглося все рідне — і капці, і платтячко. Це — зовсім невідома іноземка, але куплена в Україні. Це теж Наташа і теж моя.”

Олена подарувала музею відразу кількох ляльок, і лише єдина з них ідентифікована, тобто її походження встановлено.

Відкриття виставки заплановано на 2 червня. Але з урахуванням сьогоднішньої ситуації, воно не буде багатолюдним. Та відвідати країну дитинства у перспективі можливо. І, якщо хтось кого впізнає з цієї чарівної компанії, то зможе надати музею дуже цінні дані.

Автори виставки пропонують вам заповнити таку просту анкету, де можна написати ім’я ляльки, живу історію як лялька опинилася у вас, навіть світлину ляльки. Незабаром такі анкети з’являться і в соцмережах.