Як працюють парки

Таблички з інформацією про профілактику коронавірусу, соціальна дистанція між відвідувачами та закриті атракціони. В таких умовах працюють сьогодні парки та зелені зони міста. Наша Юлія Кочет відвідала улюблені місця відпочинку, аби з`ясувати: чи змінила епідемія корнавірусу погляд дніпрян на відпочинок. Та чи дотримуються вони правил безпеки. Подробиці прямо зараз.

Зачинені атракціони та порожні алеї. У парку Шевченка дитячі розваги поки під забороною. Тож місцеві підприємці з нетерпінням очікують на дозвіл працювати.

Пляжі Дніпра офіційно відкриті. Та через занизьку температуру тут поки ніхто не купається. Тож холодний червень не сприяє активному пляжному відпочинку. Людей на Монастирському острові вкрай мало. Хоч 6-річну Соню погода не лякає. Дівчинка із задовленням бавиться біля річки.

А це вже парк “Зелений гай”. Людей тут набагато більше. Відвідувачі намагаються тримати соціальну дистанцію.

Маленький Олежа показує свою улюблену гірку. Разом з мамою та маленьким братиком вони радіють прогулянкам у “Зеленому гаю”. Наталя зізнається – за період карантину дуже скучили за ось такими розвагами. Та приходять у парк лише у першій половині дня, коли не надто людно. Каже, матусі, що гуляють тут з дітьми, дотримуються усіх протиепідемічних правил.

Обирає ранкові прогулянки парком і родина Євгена. Бо безпека – понад усе.

Щодня бігає у “Зеленому гаї” і Дмитро. Через карантин йому доводилося змінити графік тренувань. Тож тепер, коли парк нарешті працює, спорт приносить особливе задоволення.

Таблички з інформацією про профілактику захворювання, санітайзери для вільного користування. А ще обробка по кілька разів на день усіх лавок, дитячих та спортивних майданчиків та інших місць скупчення людей. У міськраді запевняють – у “Зеленому гаю” дбають про безпеку.

Саме з міркувань безпеки, лише коли будуть скасовані усі протиепідемічні заходи, тут планують відкрити дитячий комплекс. Який має вразити маленьких відвідувачів.

Обіцяють встановити й великі нові атракціони. А у декількох зонах — систему утворення туману, або так званий вуличний кондиціонер. Аби охолоджувати найспекотніші ділянки парку.