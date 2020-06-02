Понад шістдесят вбитих птахів за пів року! 

У Дніпрі від нашестя хижих звірів потерпає приватний парк розваг на житломасиві Перемога-6. Тільки за останні дні там знайшли мертвими майже три десятки цесарок. Власники підозрюють: на їхніх пташок полює зграя лисиць. Владислав Авдієнко – далі про цей детектив з життя тварин.

Купка пір’я та понівечені тушки. Олег показує місце, де ще у неділю бігали зо три десятки цесарок.

Сьогодні ж із них лишилися живими лише пара пташок. Решту за 2 ночі побили хижі звірі.

Чоловік розповідає, це не перший подібний випадок. Усе почалося ще наприкінці минулого року. Хижаки завжди атакували вночі. Окрім цесарок, їхніми жертвами стали 20 пав, 15 білих фазанів, 10 качок. Загалом — понад 6 десятків птахів. У яхт-клубі підозрюють, що потерпають від зграї лисиць.

Яхт-клуб “Січ” – природна родзинка житломасиву Перемога. Щодня сюди приходять сотні відвідувачів. Мальовничий пейзаж, зелена травичка та різноманітні пташки, які зовсім не бояться людей й вільно гуляють галявинами.

Чому ж хижаки йдуть в місто? Зоологи пояснюють: диких звірів, зокрема лисиць, на Перемозі приваблює зручний рельєф, доступ до води та густа рослинність. А ще — їм ніхто не заважає полювати.

“Мисливці активно вибивають вовків, щорічно 200-250 вовків в області. Тобто лисиця втрачає єдиного свого природного ворога, тому лисиці у нас дуже й дуже багато. В місто охоче багато тварин йде з однієї простої причини — тут не стріляють.”

До того ж, одомашнена птиця — аж надто легка здобич. Експерт каже, хижак харчуватиметься у парку роками, якщо звісно йому не завадити. Наприклад, можна на якийсь час закрити птахів у вольєрі. Після декількох невдалих спроб уполювати їх, лиси можуть відступити.

Проте в адміністрації парку навіть не розглядають такі методи. Лисиць хочуть або упіймати завдяки нетравматичним пасткам, або віднадити від поїдання пташок в інший гуманний спосіб.

Запирати ж качок та фазанів у вольєри в яхт-клубі не планують. Вважають, що так просто лисиць не обхитрити. Тож на свій страх та ризик галявинами парку продовжують розгулювати близько двох сотень пташок.