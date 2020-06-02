Випускний бал 2020 під загрозою!

Цьогоріч через карантин одинадцятикласники можуть так й не зустріти святковий світанок. Більшість школярів засмучені такою новиною. І вже зараз намагаються вигадати альтернативні варіанти урочистостей – у випадку, якщо офіційного балу не буде. Які плани у випускників зараз, що про їхні ідеї думають батьки та які прогнози дають експерти — дивіться у наступному сюжеті.

Прощальний вальс у вишуканому вбранні. Повна зала рідних й друзів, які з захопленням проводжають випускників у доросле життя. Про таке свято мріяла Ганна. Дівчина каже — на подію чекала ще з першого класу. І цей вечір мав би бути особливим.

“Чекала, звісно, це такий день, який символізує крок у доросле життя. Я купила сукню гарну. Потім, звісно вальс, дуже ми чекали всім класом, готувались.”

Але через цьогорічний карантин мрія може так і не здійснитися.

Ганна твердить — з однокласниками вже думали про план “В”. Але про нього говорити ще зарано. Оскільки епідситуація може завадити навіть проведенню неофіційного випускного.

“Все ж таки сподіваємось, що може щось змінитися, і випускний буде. Але якщо ні, то

мабуть ми зберемось усі разом десь на природі, або у когось на дачі, це ще не обговорювалось.”

Мама дівчини її підтримує й також хоче, аби випускний відбувся. Хоча на шкільній нараді повідомили — балу скоріш за все не буде! Тож батьківський комітет скасував бронювання ресторану, замовлення декорацій та послуг фотографа. Ольга каже — ситуація прикра. Але, може статися, закінчення школи випускники відзначать якось по-іншому.

“Наприклад, в Європі діти не святкують випускний, а ці гроші направляють кудись на допомогу якімсь людям. Це теж, цікава така пропозиція.”

Експерти теж сумніваються, що випускні вечори відбудуться. Зазначають — все залежить від епідеміологічної ситуації та етапів послаблення карантину.

“Скоріш за все, таких випускних вечорів не буде. Але говорити рано, потрібно буде враховувати епідситуацію та реєстрування нових випадків.”

Останній дзвоник дистанційно не так засмутив школярів як загроза зриву випускного балу. Випускники не полишають надію все-таки одягти заповітну стрічку, традиційно станцювати вальс і попрощатися зі школою.

У Дніпровській мерії поки що коментарів на цю тему не дають, кажуть — точну й детальну інформацію повідомлять 22-го червня.