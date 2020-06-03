Стережіться, порушники!

Днями на основних автострадах Дніпра з’явилися десятки відеокамер, за допомогою яких планують контролювати швидкісний режим. Соцмережами вже почав ширитися список локацій. Серед них – Новий, Старий та Кайдацький мости, Набережна Перемоги та проспект Слобожанський. Як саме працюватиме система, правоохоронці поки не повідомляють. Натомість запевнили: поки камери не працюють, проте їхній запуск запланований на найближчий час. Cистема вже стартувала у Києві, є й перші результати роботи.

Також у міністерстві внутрішніх справ заявили про намір розширити спектр використання камер. Штрафувати з їхньою допомогою будуть не тільки за перевищення швидкості. А ще за проїзд на червоне та порушення правил паркування. За офіційною статистикою тільки за минулий рік на дорогах України загинули понад три з половиною тисячі людей.