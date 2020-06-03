Звинувачують у катуванні дітей

03.06.2020 18:08

Сьогодні розпочалось судове засідання над громадянкою, яку звинувачують у катуванні дітей. Нагадаємо, минулого літа у квартирі однієї з педагогів Дніпра поліція виявила дитину, прикуту ланцюгом до дивану. Хлопчик був із зав’язаними очима. Він — один з трьох малюків, що перебували під опікою цієї жінки. Отже, сьогодні суд розпочався. Але громадянка Житник відмовилася дивитись відеодокази, без свого другого адвоката. Зі слів секретаря Кіровського суду, на відео – допит малолітньої особи. Скоріш за все, це один з трьох всиновлених дітей. Прохання Житник було враховано. Засідання суду перенесли на 27 липня. А термін тримання жінки під вартою продовжено.

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