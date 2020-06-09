Довжелезні черги та невдоволені люди

Дніпряни скаржаться на роботу громадського транспорту. Деяким доводиться чекати на маршрутку з пів години, а то й більше. Кількість місць у салоні обмежена. Водії не можуть брати пасажирів, які стоятимуть. Тож люди й вимушені чекати на вільне місце у маршрутці. Марко Ручка — далі.

Це вже далеко не перша маршрутка, що проїхала повз натовп людей на зупинці Авіаційна на проспекті Івана Мазепи. Люди стоять у довжелезних чергах з восьмої ранку й скаржаться : дістатися на роботу вчасно дуже складно. Ось і Артем марно намагається вкотре зупинити маршрутку.

Чоловік каже, чекає на маршрутку більше ніж пів години й вже запізнюється на роботу.

Вже більш як пів години чекає на свою маршрутку і Сергій. І так, каже, чи не кожного ранку.

Аби не гаяти часу на проміжних зупинках, люди йдуть на кінцеву. Лише там можна сісти у маршрутку.

Тим часом водії проблему визнають і пояснюють.

А це вже зупинка громадського транспорту на вулиці Шмідта, зазвичай тут стоять люди, які приїжджають з лівого берега й пересідають на вже другу маршрутку. Та чекати їм доводиться в ряди більше, ніж іншим!

Аби дістатися на роботу з Лівого берега на правий, Олена змушена витрачати до двох годин. За її словами, добратися на роботу в ранці ще можливо. А ось ввечері повернутися додому без перепон майже неможливо.

У мерії ж кажуть, роботу маршруток відновлюють поступово. І додають : з цим поки не поспішають, бо пасажиропотік не надто великий.

Трамваї ж, тролейбуси й метро вже працюють у звичному до карантинному режимі. А повноцінну роботу маршруток відновлюватимуть поступово.