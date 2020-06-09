На “ДІЙ ВДОМА” надходять масові нарікання

Вже 15-го червня Україна готується поновити міжнародне авіасполучення із низкою країн. У списку — популярні серед туристів Туреччина, Греція, Кіпр та Грузія. У МОЗ не виключають: відпочивальникам після повернення доведеться провести аж 2 тижні на самоізоляції. Контролюватимуть приїжджих за допомогою мобільного додатку “ДІЙ ВДОМА”. Але на цю програму вже зараз масово скаржаться українці, що повернулися з-за кордону. Владислав Авдієнко — знає усі нюанси.

Урядовці повідомили: серед можливих протиепідемічних заходів для тих, хто в’їжджає до України — двотижнева самоізоляція. Задля контролю громадянин буде зобов’язаний встановити на смартфон програму “Дій вдома”. Додаток запам’ятовує GPS-координати будинку користувача та постійно перевіряє, чи знаходиться він за вказаною адресою.

“Коли ти підтверджуєш що ти прибув на місце самоізоляції, починається відлік – скільки тобі сидіти на особистому карантині. Від 3 до 5 разів на день вам приходить сповіщення що треба зробити фото з увімкненою геолокацією.”

Так усе мало б бути. Проте наразі робота програми далека від ідеалу. Користувачі масово скаржаться на технічні помилки, через які їх вважають порушниками карантину. Найрозповсюдженіша — додаток не розпізнає власника. Влад — фотограф, працює в Польщі. Повернувшись до України й стикнувся із цією проблемою.

“В мене так вийшло, що я зробив першу світлину неякісну. Повторити першу світлину я не зміг і кожна наступна світлина, яку я робив, були неправильні, як писала програма.”

Потім були численні хибні повідомлення про порушення та врешті дзвінок правоохоронців. Хлопець неодноразово намагався достукатися до служби техпідтримки, проте марно.

“Проблема була в тому, що там відповідають боти, а не справжні люди. Я і не дочекався відповіді на телеграмі чи месенджері.”

Також серед скарг користувачів – занадто часті сповіщення, які до того ж дуже просто пропустити, бо вони — беззвучні. Є й повідомлення про активність програми у нічний час.

“Сьогодні прийшло 5 чи 6 запитів протягом 15-и хвилин, на усі які я сфотографувалась та надіслала фото. Написано, що я пропустила час і не надала дані.”

“У душ не сходиш — постійно виглядаєш та дивишся, чи не прийшло сповіщення. Ходиш 24/7 із телефоном в руках.”

Юристи розповідають: буває й так, що прикордонники змушують активувати додаток на кордоні. Тож програма “розпізнає” будинок людини саме там — у сотнях кілометрів від реальної оселі.

То як убезпечити себе від відповідальності за баги розробників? Юристи радять документувати технічні збої: знімати їх на відео чи робити скріншоти. Якщо ж до вас вже завітали правоохоронці, не надавати жодних пояснень без адвоката.

Оптимізму додає намір уряду замість двотижневої самоізоляції — робити усім приїжджім швидкі тести на COVID просто в аеропорту. Щоправда, чи буде це реалізовано найближчим часом, чиновники не уточнюють.