Вдвічі більше нових дерев замість старих насаджень

А ще сучасні антивандальні лавиці, велодоріжки та місця для відпочинку. У розпалі реконструкція вулиці Яворницького та площі Шевченка, що у Дніпрі. Територію міська влада обіцяє зробити квітучою та зручною для всіх мешканців. Більше подробиць — просто зараз.

Площа Шевченка та вулиця Яворницького нині перекопані. Тут працює техніка й частково обмежений проїзд. Вся ця територія вже до початку вересня має стати улюбленим місцем відпочинку дніпрян.

Міська влада обіцяє: попри грандіозну реконструкцію, тих же дерев стане лише більше. Чиновники пояснюють: прибирати насадження змушені тому, що під ними проходять комунікації, які також ремонтують і перекладають.

Крім того, обіцяють: нові дерева будуть гіпоалергенними. Навколо також висадять кілька сотень кущів та квітів. Разом із ними тут з’являться й нові антивандальні лавиці, стійкі до погодних умов.

На вулиці Яворницького планують зробити сім тематичних терас: для закладів громадського харчування, площу зустрічей, комфортабельні місця для відпочинку людей похилого віку тощо. Разом із тим, будуть ділянки й для проїзду транспорту.

Відреконструйовані площу Шевченка та вулицю Яворницького оздоблять новою бруківкою та оснастять велодоріжками й тактильною плиткою для маломобільних груп населення. Загалом увесь ремонт місту вартуватиме 131 млн гривень.