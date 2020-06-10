Туристичні перспективи

У міністерстві охорони здоров’я заявили про можливе епідеміологічне зонування країн. Нагадаємо, вже із 15 червня уряд планує відкрити міжнародне авіасполучення. Держави поділять на 2 зони. Червона, де захворюваність на коронавірус більша, аніж в Україні. Та зелена — де вона менша, або аналогічна. Люди, що прибуватимуть із червоної зони, будуть направлятися на двотижневу самоізоляцію. Ті ж, хто з зеленої, її не проходитимуть. Які умови, натомість, будуть для українських відпочивальників, туроператори поки точно не знають. Лиш додають, що, попри дозвіл уряду поновити перельоти із 15 червня, усі тури призупинені принаймні до кінця місяця. А до більшості країн можна буде потрапити взагалі не раніше середини липня.

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