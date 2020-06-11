Лікувати коронавірус за допомогою плазми крові

Українська фармацевтична компанія розробила і починає виготовляти препарат проти COVID-19. В його основі плазма людей, які вже подолали хворобу. Звісно, препарат експериментальний і попереду клінічні випробування. Взяти участь у створенні ліків, які можливо врятують сотні життів, можуть і мешканці Дніпропетровщини. Подробиці — далі у сюжеті.

Плазму крові по всьому світу вже давно використовують як основу для багатьох медпрепаратів. Ними лікують імунодефіцити, інфекційні та аутоімунні захворювання, а також онкологічні хвороби. Зараз, у час пандемії, фармацевтичні компанії, у тому числі й одна українська, почали працювати над створенням ліків проти коронавірусу на основі плазми. Адже в крові людей, що вже вилікувалися, містяться антитіла.

У Ольги COVID-19 діагностували наприкінці квітня. Хвороба протікала практично безсимптомно, дівчина місяць знаходилася на самоізоляції, аж доки не отримала два негативні результати ПЛР-тестів. Плазму крові здає вперше.

Вперше стати донором готується й Анна — вона понад два тижні провела в Інфекційній лікарні з коронавірусом.

Плазма крові людей, що подолали хворобу, стала основою для розробки гіперімунного імуноглобуліну. Він і має допомагати у боротьбі з COVID. Після збору, плазму відправляють до Києва — там знаходиться фармацевтичне виробництво. Ідею створення таких ліків активно підтримує влада Дніпра.

Підготова до здачі плазми для ліків проти коронавірусу, така ж, як і до будь-якого донорства. Напередодні не можна палити, вживати алкоголь, гостру та смажену їжу.

До речі, донорами плазми для ліків проти коронавірусу можуть стати й ті, в кого хвороба не була лабораторно підтверджена. Адже нерідко вона проходить абсолютно безсимптомно. Тож всі донори центру можуть безкоштовно пройти ІФА-тест і дізнатися, чи мають антитіла до COVID-19. До здачі плазми приєдналася і команда 11 каналу. Навіть якщо для ліків проти коронавірусу вона не підійде, все одно зможе врятувати чиєсь життя.

“Це наш суспільний обов’язок — допомагати один одному. Якщо ти можеш, якщо це не шкодить твоєму здоров’ю, – допоможи тому, хто поряд. Тоді у важкий момент допоможуть і тобі.”

Обласний центр “Дніпро-плазма” приймає донорів щодня, з восьмої до п’ятнадцятої години. Вихідні — неділя та понеділок. Розташований центр на проспекті Богдана Хмельницького, сімнадцять. Біля Банку крові.