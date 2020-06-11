Майже сім сотень за добу

В Україні — абсолютний антирекорд за кількістю нових хворих на коронавірус! Від учора зареєстрували 689 випадків. Загальне число інфікованих перевалило за 29 тисяч. Тож у МОЗ знов заявили про суттєве погіршення ситуації та анонсували нові карантинні заходи. Усі подробиці — далі в сюжеті.

В Україні кількість інфікованих за добу майже сягнула семи сотень. Найбільше нових хворих виявили на Львівщині – 125 випадків, Київщині 54, в Рівненській області 53 та місті Києві – 91. Ще 25 випадків захворювання на COVID зареєстрували в лавах Збройних Сил. Стан військових задовільний, в них – легкий перебіг хвороби. У МОЗ заявляють: така кількість нових випадків — результат масового нехтування правилами карантину.

Стійке зростання кількості хворих та смертей відмічають вже протягом тижня. Через сьогоднішній антирекорд, у МОЗ анонсували нові заходи карантину. Проте які саме — не уточнюють.

Щоправда, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив: поки на загальнонаціональному рівні нічого змінювати не планують. Адаптивним карантином успішно керують регіони. Проте уряд має й план Б.

На Дніпропетровщині ж ситуація відносно спокійна, заявляють чиновники. Від учора зареєстрували 8 нових випадків: 5 у Дніпрі, по одному у Кривому Розі, Дніпровському та Павлоградському районах. Натомість ще 22 людини одужали. Загальна кількість інфікованих від початку епідемії – 981.

“Але сьогодні на лікування залишається всього 264 людини, це тільки 26%. 22 людини загинули.”

Також на повну потужність запрацював обласний лабораторний центр. Нагадаємо, нещодавно там змінилося керівництво після скандальних перевірок.

“Виконується за добу 824 дослідження, з яких ПЛР майже 498 і 426 ІФА. У привинному режимі функціонують лабораторні бази. Тому у нас показник тестування один з найкращих.”

В Україні ж загалом на коронавірус захворіли вже 29 070 людей, із них одужали понад 13 тисяч. 850 – померли. Експерти певні: якби не карантин, жертв могло бути в рази більше. Приміром, науковці з Імперського коледжу Лондона підрахували: обмеження вже врятували 3 мільйони життів мешканців Європи. Без так званого локдауну кількість інфікованих в зоні ЄС на початок травня становила б від 12 до 15 мільйонів людей.