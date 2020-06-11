Дніпропетровщина отримала костюми біозахисту для медиків

Дніпропетровщина — перший регіон в Україні, який отримав нові костюми біозахисту для медиків. 18,5 тисяч комплектів розподілять між лікарнями регіону. Перемовини з виробниками тривали півтора місяця, адже саме цей спецодяг має попит в усьому світі. Тож в чому особливість цих спецкостюмів — розкажемо далі.

Для медзакладів регіону Дніпропетровщина закупила понад 18 тисяч одноразових захисних костюмів. Загальна вартість – 11 млн грн. Вони південнокорейського виробництва, багатошарові, водонепроникні та з проклеєними швами.

“Вони 4 класу біозахисту, відповідають всім стандартам МОЗу і міжнародним стандартам. В таких костюмах ходять в Японії, Кореї, в Штатах. Тобто, це найкращі костюми, які можна дістати.”

Майже 2 тисячі комбінезонів надійшли до обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф. Там працює приблизно 220 бригад спеціалістів, які виїжджають, у тому числі, й при підозрі на коронавірус.

За добу бригади області використовують приблизно 1800 пар рукавичок та півтори тисячі масок. А ще майже сорок подібних костюмів.

“Тепло, спекотно, літо на вулиці. Трохи некомфортно, але захищений на всі 100%.”

В обласному центрі екстреної медицини зазначають: їхні працівники забезпечені усім необхідними засобами захисту. Тож частина нової партії костюмів навіть лишиться про запас. Проте, фахівці не виключають: вони можуть стати у пригоді вже в найближчому майбутньому.

“Всім треба налаштовуватись на осінь. Ми отримаємо, можливо, але вірогідність велика, що буде в нас ще друга хвиля цієї хвороби.”

Загалом, усі корейські захисні костюми розподілять між тими медзакладами Дніпропетровщини, де приймають пацієнтів із підозрою або підтвердженим коронавірусом. Ще близько 1,5 тис. комплектів залишаться у резерві.