Найдовша та найгарніша

У Дніпрі продовжується капітальний ремонт Набережної. Відтепер вона буде абсолютно комфортною для пішоходів та велосипедистів. Як змінюється одна з основних зон відпочинку житломасиву Перемога – розкажуть наші кореспонденти.

Роботи на Набережній Перемоги у самому розпалі. Площа реконструкції – більш як чотири кілометри. Головну алею вимостять гранітним каменем, тротуари – бетонною плиткою. Тут встановлять дитячі та спортивні майданчики, модульні вбиральні, облаштують фонтан, лави, освітлення і газон з автоматичним поливом.

Першу частину Набережної Перемоги — двокілометрову ділянку від кола на житломасиві до клубу «Бартоломео» — планують закінчити у вересні, до Дня міста. Головні умови будівництва — безбар’єрність, а також комфорт для пішоходів і велосипедистів.

У планах також реконструкція Набережної у бік житломасиву Парус. Нині ж у мерії проводять додаткові консультації з представниками громадських організацій, які опікуються безбар’єрним пересуванням і зручністю для маломобільних груп населення.