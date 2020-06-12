Безкоштовна програма по боротьбі з гіпертонією

Інфаркт чи інсульт, ниркова або серцева недостатність, глаукома. Ці проблеми починаються з гіпертонії. Підвищений артеріальний тиск є однією з найчастіших причин смертності в Україні. Дніпропетровщина стала першим регіоном, де розпочали безкоштовну програму по боротьбі з недугою. Усі подробиці – далі.

Прийом у офтальмолога, далі – консультації кардіолога та невролога. На програму з лікування гіпертонії вже вишикувалася черга з перших пацієнтів.

У боротьбі з гіпертонією об’єдналися два медзаклади – лікарня імені Мечникова та обласна офтальмологія.

Починається все з прийому в окуліста. Пацієнти проходять апаратне дослідження та отримують подальшу консультацію.

Після офтальмолога – прийом в інших фахівців. В обох медзакладах планують щотижня консультувати до тридцяти пацієнтів з гіпертонією та пов’язаними з нею проблемами.

На старт програми обласна влада виділила 900 тисяч гривень. Триватиме вона щонайменше до кінця цього року, однак медики розраховують на її продовження.

Марія Курач, Олег Одринський.