Тестування в умовах карантину

З п’ятнадцятого червня по всій країні стартує перша пробна сесія ЗНО. На Дніпропетровщині абітурієнтів прийматимуть півтори сотні освітніх закладів. У Санепідемнагляді повідомили – наразі в кожній з цих будівель проходить перевірка.Обов’язкові умови – наявність антисептику, регулярна дезінфекція та провітрювання аудиторій. Які ще нововведення очікують на майбутніх студентів – дізнавались наші журналісти.

Іспити для майбутніх студентів складатимуться з двох сесій. Пробної та основної. Як повідомляють в облдержадміністрації, перша з них розпочнеться наступного понеділка. На неї зареєструвалося близько п’ятнадцяти тисяч абітурієнтів.

Якщо на пробне ЗНО абітурієнт повинен прийти з власними засобами захисту, то для основної сесії усім необхідним його забезпечать. Освітні заклади, в яких проходитимуть тестування, отримають запаси антисептику, рідкого мила та інших засобів дезінфекції.

Загалом для тестування вже підготували дев’ятсот аудиторій. До кожного приміщення пускатимуть не більше п’ятнадцяти абітурієнтів одночасно. Перед входом до освітнього закладу проводитимуть температурний скринінг.

Основна ж сесія ЗНО розпочнеться двадцять п’ятого червня. Першим предметом стане математика. Тридцятого здаватимуть українську мову та літературу, другого липня — фізику. Шостого та сьомого — іноземні мови, дев’ятого — історію України, тринадцятого — біологію, п’ятнадцятого — географію. Останнім тестуванням, яке заплановане на сімнадцяте липня, стане хімія.