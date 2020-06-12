В’їзд у міста тільки вночі

В Україні запрацювали щорічні обмеження в русі для вантажівок. Все, аби багатотонні автівки не псували перегріте гарячим сонцем асфальтне покриття. Тож відтепер водії фур мають чекати ночі, аби доправити вантаж. Про деталі обмежень та місця, де свого часу очікують далекобійники, — Марко Ручка далі.

Ось так просто потрапити до міста вантажівкам тепер не вдасться. Ще з першого червня для них ввели обмеження. А саме, з восьмої ранку і до ночі заїжджати у місто їм категорично заборонено.

Це стосується фур з вантажем понад 24 тонни.

Але з місцями очікування для автомобілістів не густо.

Належних умов для перепочинку немає, — кажуть водії ваговозів. Прикладом, Юрій здолав довгий шлях з Вінниці до Дніпра. Каже — з обмеженнями згоден на 100%.

Хоча Юрій цілком за дотримання правил, все ж бажає, щоб було облаштоване місце для очікування. Доводиться ставати будь-де, розповідає чоловік, що викликає певні незручності.

Очікувати фурам доводиться і на заправках. Але зустрічають їх не завжди радо.

Літні обмеження руху діють вже не перший рік. Ввели їх, аби не псувались автошляхи. Бо через спеку асфальт дуже нагрівається. А якщо ще й багатотонна фура проїдеться, то дорога, прямо кажучи, перетвориться на пластилін.

За ігнорування дорожніх знаків, водіям-порушникам загрожує адміністративне стягнення.

Дізнатися про перелік доріг, на яких введено обмеження руху, та майданчики для відстою вантажІвок можна на сайті служби автомобільних доріг Дніпропетровщини.