Річниця трагедії

Річниця найбільшої трагедії з початку війни на Сході України. Шість років тому в небі над Луганським аеропортом бойовики збили літак ІЛ-76 з українськими десантниками. Усі військовослужбовці та члени екіпажу — загинули. Винні не покарані й досі.

Ці кадри відзняли наші військовослужбовці напередодні фатального рейсу. На кадрах – той самий ІЛ-76. Практично всі, хто є на цьому відео, загинули в літаку.

Літак з українськими десантниками збили бойовики в ніч з тринадцятого на чотирнадцяте червня дві тисячі чотирнадцятого року. Загинули сорок військовослужбовців та дев’ять членів екіпажу.

У березні сімнадцятого року винним у краху літака ІЛ-76 визнали генерал-майора Віктора Назарова. Його засудили до 7 років за ґратами. Саме він, попри дані розвідки, віддав наказ летіти. Та Назаров і досі на волі — оскаржує вирок в апеляційному суді Дніпропетровської області. І свою провину заперечує.

За клопотанням Назарова, два роки тривала експертиза, яка врешті мала поставити всі крапки. Наразі її результати готові. Судове засідання відбудеться вже наступного тижня. Не виключено, що воно стане останнім, адже нарешті буде оголошений вирок.

Крах ІЛ-76 став найбільшою втратою нашої країни за часи війни на Сході. Загинули одразу 49 людей. Кожного року у цей день сотні мешканців Дніпра приходять на Алею Героїв, аби вшанувати пам’ять військовослужбовців.