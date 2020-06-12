В області два нові випадки коронавірусу

Вже другий день поспіль в Україні реєструють рекордну кількість інфікованих коронавірусом. За вчора додалося 683 хворих. Також на COVID занедужала дружина президента України Олена Зеленська. На Дніпропетровщині ж ситуація залишається стабільною: маємо усього два нові випадки. Докладніше про захворюваність в нашій області та інших регіонах – далі в сюжеті.

Вже другий день поспіль в Україні реєструють майже 700 випадків захворювання на коронавірус, росте число госпіталізацій. Найбільше нових інфікованих на Львівщині – 112, Вінниччині 81 та в Києві – 95.

COVID виявили у дружини Президента України Олени Зеленської. Одразу ж протестували й Голову держави та його дітей – результат виявився негативним. Наразі перша леді почувається добре та не має симптомів хвороби. Перебуває вдома, проте окремо від родини. Наразі невідомо, де вона могла заразитися.

Президент України Володимир Зеленський закликав уряд терміново з’ясувати причини суттєвого зростання кількості хворих. Одною з них може бути збільшення кількості тестувань – за останні дні провели близько 20 тисяч досліджень методами ПЛР та ІФА. Очільник МОЗ натомість вкотре закликав дотримуватися правил карантину й нагадав, що від COVID помирають й молоді люди.

На Дніпропетровщині ж за минулу добу на COVID захворіли двоє людей. Це мешканці Нікополя та Широківського району. Натомість одужали ще семеро. Загальна кількість інфікованих із початку епідемії 983. З них понад сім сотень вже одужали. Найбільше хворих – понад сотня – залишається у Дніпрі.

В Україні ж загальне число інфікованих із початку епідемії впритул наблизилося до 30 тисяч. Із них вже одужали понад 13 з половиною тисяч людей, 870 – загинули.