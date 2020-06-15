Боротьба із карантинними рослинами

15.06.2020 17:57

Наприкінці липня має зацвісти один з агресивних алергенів – амброзія. Тож зараз саме час винищувати цей бурян. Використовувати хімічні засоби у місті неможливо. Бо шкоди від того буде більше, аніж користі. Тож єдиний вихід – багаторазовий покіс амброзії.

У Дніпрі на проспекті Миру кипить робота. За допомогою спецтехніки
комунальники косять траву та амброзію. Зараз саме час, кажуть фахівці, аби оголосити війну небезпечному бур`яну. Вже буквально за місяць амброзія почне цвісти. І косити її буде не можна.

Аби це дало результат, косити амброзію потрібно зо п’ять разів. Міськзеленбуд робить це на територіях, що закріплені за ними. А це 320 гектарів по всьому місту. Працюють за титульними списками і складеним графіком.

Витісняють амброзію і шляхом збільшення площі ось таких засіяних газонів. Вони не залишають шансів прорости буряну.

А лікарі нагадують – сезон цвітіння амброзії вже не за горами. Тож людям, які страждають на алергію, потрібно звернутися до сімейного лікаря. Він призначить бар’єрні лікувальні препарати. Важливо й дотримуватись певних правил поведінки.

Тож поки амброзія не зацвіла, екологи закликають дніпрян до боротьби з нею. Необхідно знищувати цей бур’ян біля власних будинків, дитячих майданчиків чи просто на вулиці.

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