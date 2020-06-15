Повітряний простір – відкрито?

П’ятнадцятого липня Україна відновила міжнародне авіасполучення. Перший рейс маршрутом Київ-Мінськ сьогодні прийняв аеропорт “Бориспіль”. Проте деякі авіаперевізники скасували анонсовані на цей місяць перельоти. Та припинили продаж квитків. Тож чи варто найближчим часом планувати мандрівки за кордон – наша Валерія Бовша з’ясовувала.

Анна вже кілька років мешкає в Німеччині. Карантин став на заваді одразу двом подорожам. Наприкінці травня дівчина планувала відпустку у Греції, та туроператор її скасував і до кінця року пообіцяв повернути завдаток. У червні ж дівчина збиралася відвідати рідних у Дніпрі, та й зараз не знає, чи вдасться це зробити.

За офіційними даними, відсьогодні з України можна полетіти в чотири країни: Албанію, США, Англію та Туреччину. Посадовці обіцяють, що найближчим часом додасться ще з десяток країн, у тому числі популярні напрямки — Австрія, Німеччина та Польща.

Звісно, полетіти можна виключно з дотриманням протиепідеміологічних вимог, а в кожній країні вони свої. Наприклад, уряд Туреччини заявив про тестування на COVID пасажирів, у яких температура перевищуватиме тридцять вісім градусів, а в Англії на людей, які прибувають, чекає обов’язкова самоізоляція.

За прогнозами експертів, найближчим часом ситуація буде нестабільною і можливе скасування чи перенесення рейсів через недостатній пасажиропотік. А також — невизначеність багатьох країн щодо карантинних заходів для пасажирів, які прибувають. Втім, прогнозують, що ситуація вирівняється вже на початку липня. Саме наступного місяця найпопулярніші для літнього відпочинку країни — Туреччина, Єгипет, Кіпр та Арабські Емірати — мають почати приймати туристів.

Наразі ж країни активно готуються до великого потоку людей, а готелі проходять сертифікацію з дотримання карантинних вимог.

Мінохорони здоров’я поділило всі країни світу на червоні і зелені зони — з поганою та сприятливою епідемічною ситуацією. Люди, які прилітатимуть в Україну з червоних зон, зобов’язані проходити обсервацію або самоізоляцію, з зелених — ні. Усі іноземні громадяни повинні мати при собі страховку на лікування від COVID.

А ось можливості відвідати азіатські країни можна не чекати принаймні до осені. До речі, дві найбільші українські авіакомпанії заявили, що почнуть роботу лише на початку серпня. Це ті авіаперевізники, що літають напряму з Дніпра.