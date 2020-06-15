Ігровий майданчик — без дітей!

Усі тренажери, гойдалки та каруселі змащені солідолом. На додачу ще й розтрощена лавочка. Це сталося в одному із дворів Дніпра, що на проспекті Богдана Хмельницького. Відтепер дітлахам бавитись ніде, а дорослим потрібно братися за прибирання й реконструкцію. Як про ситуацію кажуть мешканці та що мав на меті місцевий вандал — знає наш Марко Ручка.

На цьому відео зафільмували спаплюжений солідолом дитячий майданчик. Технічною речовиною густо намащені всі тренажери, гойдалки й навіть лавка. У звичайному дворі багатоквартирних будинків, на проспекті Богдана Хмельницького завівся місцевий вандАл! Дитяча зона тепер частково непридатна.

Куди не йди, ця речовина на майданчику усюди. Тутешні жителі шоковані. Кажуть, дітям тепер нема де гратися. Й взагалі, ситуація не з приємних. Місцевий мешканець Володимир твердить, жителі й самі доклали рук до створення дитячої зони, яку зараз хтось бездушно нищить. Додає — понад усе шкода дітей.

Батьки твердять — дитячу радість спаплюжив один з місцевих мешканців, що проживає в будинку навпроти. Майданчик вночі нерідко стає місцем гулянь гучних компаній. Тому чоловік і вирішив у свій спосіб приборкати норовливу молодь.

Але можна було б і якось по-іншому розв’язати цю проблему, каже Яна. У жінки дві донечки, які дуже любили бавитись на цьому майданчику.

Аби дізнатися все з перших уст, ми йдемо в гості до цього чоловіка. Декілька разів стукаємо у квартиру. У відповідь тиша. Друга спроба… але марно. Протягом п’яти хвилин двері нам ніхто так і не відчинив.

Тим часом в поліції кажуть — справою вже займаються і збирають необхідні матеріали

Чи загрожуватиме борцю за тишу у дворі відповідальність чи штраф, стане відомо пізніше, правоохоронці встановлюють обставини події.

Mарко Pучка, Єгор Люарщук, новини 11-го каналу