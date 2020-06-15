Сотні повалених дерев, десятки розтрощених автівок та смерть від обірваного проводу. Дніпропетровщина оговтується після негоди, що сталася наприкінці минулого тижня. Тоді менш ніж за годину вулиці перетворилися на бурхливі потоки. Машини разом з водіями застрягали у товщі води. Як Дніпро впорався з наслідками стихії – дізнавались наші журналісти.

Майже півтори сотні повалених дерев – не кажучи вже про падіння окремих гілок. У п’ятницю соцмережі почали буквально розривати кадри з усіх куточків міста. Шквальний вітер, стіна з дощу і вулиці, що перетворилися на бурхливі річки.

Через негоду постраждали десятки автівок. Аби ліквідувати наслідки, довелося залучати рятувальників зі спецтехнікою.

А ось це відео одного з мешканців Дніпра наочно демонструє справжню силу шквального вітру, який виривав дерева разом з корінням.

На жаль, без жертв не обійшлося. Вже на наступний день після стихійного лиха неподалік проспекту Металургів – загинув п’ятдесяти дворічний чоловік. Причиною трагедії стала обірвана лінія електромереж. У міськраді наразі цю трагедію не коментують. Діляться лише сухою статистикою.

Ліквідація наслідків негоди у місті тривала цілий день. Адже до комунальників постійно надходила нова інформація від городян. Спочатку було відомо про сто тридцять повалених дерев. Згодом ця цифра зросла.

Викликати рятувальників довелося й мешканцям Нікополя. Там через сильний дощ виникла загроза підтоплення будівель.

Загалом на боротьбу з наслідками негоди у Дніпропетровській області залучили дванадцять одиниць техніки та пів сотні рятувальників.