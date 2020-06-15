Україна б’є рекорди за кількістю нових випадків коронавірусу

На вихідних зареєстровано абсолютний максимум інфікованих за весь час епідемії – 753 хворих. У МОЗ пов’язують тривожні цифри із масовим порушенням карантину по всій країні. Актуальна ситуація на Дніпропетровщині та в інших регіонах – далі в сюжеті.

Київ. Один із популярних нічних клубів. Карантину тут як і не було! Соціальна дистанція? Усім начхати.

За останні 7 днів в Україні виявили понад 4300 хворих. При цьому одужали вдвічі менше – усього 2000 людей. Загальне число випадків майже сягнуло тридцяти двох тисяч! Аби уповільнити епідемію, урядовці вирішили посилити контроль за дотриманням карантину, збільшити кількість одиниць громадського транспорту. А ще змінити графік роботи низки держпідприємств.

За минулу добу в Україні виявили 650 інфікованих. Найбільше нових хворих на Львівщині 136 та Закарпатті – 48.

53 нових хворих у Києві. Стало відомо, що директорка однієї зі столичних шкіл відвідувала роботу, знаючи, що в неї коронавірус. Також інфікованих вихователів виявили ще у трьох дитсадках міста.

На Дніпропетровщині ж вихідні минули спокійно. Маємо 15 нових хворих. Шестеро із Дніпра, четверо – з Дніпровського району та двоє – з Павлоградського. По одному інфікованому виявили у Кам’янському, Петриківському та Широківському районах.

В Україні ж загалом із усіх хворих поки одужали менше половини – 14 тисяч. 901 людина загинула.