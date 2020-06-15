Обстановка в зоні ООС лишається напруженою

За минулу добу російські найманці 15 разів порушили режим тиші. Ворог вкотре використав заборонене мінськими домовленостями важке озброєння. Як наслідок – один український боєць отримав поранення. А до лікарні імені Мечникова учора доставили пораненого військового з-під селища Кримське. Деталі у сюжеті.

19-річний Євген отримав черепно-мозкову травму, осколкові поранення та контузію цієї суботи біля селища Кримське. Коли бойовики вкотре обстріляли позиції наших воїнів. На ранок наступного дня його вже доставили до лікарні Мечникова. Попри травми хлопець пам’ятає, як отримав поранення.

Головний лікар, Сергій Риженко каже, якби не каска – хлопець загинув би. А контузія – дуже серйозна травма.

Сам Євген родом з Красноармійська. І як тільки йому виповнилося 18, пішов на фронт: та не мститися, а захищати рідний Донбас. Головний лікар каже, хлопець – справжній герой. Йому надали всю необхідну допомогу.

Також на хлопця чекає ще одна операція на оці. Попри поранення, лікарі кажуть, є всі шанси відновити зір. А Євген з нетерпінням чекає, коли зможе знову повернутися на фронт, до товаришів.