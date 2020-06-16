Благодійність для тварин

У Дніпрі компанія «ІНТЕРПАЙП» попіклувалась про безпритульних чотирилапих й передала комунальному підприємству «Зооконтроль» цінне обладнання. Завдяки якому ветеринари зможуть проводити вкрай необхідні обстеження та виявляти складні захворювання у тварин. Більше подробиць — далі!

Незамінне УЗД обладнання відтепер є на базі комунального підприємства «Зооконтроль». За його допомогою обстеження безпритульних тварин буде проходити набагато якісніше та оперативніше. Обладнання останнього покоління щойно прибуло до клініки, а ветеринари вже прагнуть опанувати нову техніку.

Цей прилад дозволяє проводити УЗД черевної порожнини та серця собак і кішок, тобто найбільш затребувані дослідження у ветеринарній медицині. Та це далеко не все на що здатна нова техніка. Її унікальність — у багатофункціональності.

Такий подарунок “Зооконтролю” зробила промислова компанія “ІНТЕРПАЙП”. Її представники переконані, безпритульні чотирилапі також потребують піклування.

Вдячні за таке дооснащення Зооконтролю і в мерії. Заступник міського голови зазначив, що таке обладнання необхідне та важливе для комунального підприємства.

Зараз у “Зооконтролі” знаходяться близько сто двадцяти п’яти собак й 12 кішок. Щодня заклад приймає й інших чотирьохлапих. На жаль, серед них багато травмованих на вулицях тварин, які потребують повноцінного обстеження та лікування. Новий пристрій у поєднанні із наявним обладнанням дозволить допомагати їм ще швидше.