До дня медика – велопробіг

Так вирішили відзначити професійне свято лікарі Обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Маршрут – від приймального відділення медзакладу і до Монастирського острова. Такий захід традиційно проводять вже п’ятий рік поспіль. Більше деталей – далі у сюжеті.

Третя година дня. Поруч з приймальним відділенням лікарні ім. Мечникова – збираються велосипедисти. Так одразу і не впізнаєш у них лікарів, які щойно вийшли зі зміни. Життєрадісні, вони очікують на початок велопробігу. Дехто бере участь у такому заході вперше.

І ось до велосипедистів виходить головний лікар Сергій Риженко. Він також зі своїм ровером. Каже, влаштовують цей захід вже п’ятий рік поспіль з однією метою.

І ось нарешті старт! Медиків супроводжує поліція – для безпеки. Аби ті доїхали вдало та без зайвих пригод до місця призначення, Монастирського острова.

Тут на них вже чекає друга команда медиків, вони разом вирушають до місця відпочинку – турбази на острові. Як тільки доїхали, швидко склали велосипеди й нумо робити колективне фото.

Та на цьому спорт не закінчився, адже медики вирішили зіграти в товариський футбольний матч. Вболівальники однаково гаряче підтримують обидві команди – адже всі свої.