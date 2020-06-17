До Дня медика

Професія медика – одна з найдавніших та найбільш гуманних. Потребує високої відповідальності. Адже ціна помилки лікаря – людське життя. Професійне свято медиків – це день, коли їм висловлюють повагу та визнають величезну роль у житті суспільства. Тему продовжить Юлія Кочет.

Сергій – ортопед-травматолог. У професії він вже 12 років. 24 години на добу, 7 днів на тиждень – він на роботі. Дружина,теж медик, із розумінням ставиться до такого графіку. І у всьому підтримує. Професію Сергій обирав серцем. І про свій вибір не шкодує. Найщасливіші моменти у роботі, каже, бачити пацієнтів, яких вдалося поставити на ноги.

Сергій каже, що постійно чомусь вчиться. Адже медицина йде у ногу з часом. Постійно зявляються нові методики та підходи у лікуванні. Показує нам результати одномищелкового ендопротезування колінного суглоба. Такі операції у Дніпрі роблять лише у лікарні Мечникова.

Лікарі-мечниківці пройшли бойове хрещення у 2014-му. Одними з перших вони приймали хлопців з тяжкими пораненнями з передової. Врятували тисячі життів. Тепер же стали на передову боротьбу із ковідом. Тож напередодні свята, разом з іншими колегами, приймають привітання.

Поруч з мечниківцями тримають оборону і лікарі-офтальмологи. Роблять усе, аби повернути бійців до повноцінного життя.

На варті здоров’я мешканців Дніпропетровщини щодня стоять понад 15 тисяч медиків. Вони рятують життя навіть у власне свято.

До привітань напередодні свята приєднується і колектив 11 каналу. І дякує героям-медикам за їхню щоденну важку роботу.