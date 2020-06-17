Сусідські війни

У Дніпрі на прохання містян розпочали впорядкування паркомісць біля багатоквартирних будинків. Але не всім така ініціатива до душі. На вулиці Донцова спалахнув справжній конфлікт між жителями перших та верхніх поверхів. Одним ідея благоустрою до вподоби, інші ж — не хочуть дихати вихлопами. Як розв’язалась ситуація — знають наші кореспонденти.

В епіцентрі конфлікту опинилися мешканці будинків на вулиці Дмитра Донцова. Привід суперечок — облаштування паркувальних кишень. За програмою мерії тут розпочали будівництво дороги для пішоходів й місць для автівок. Тетяна живе у цьому будинку на першому поверсі. Каже, машини тут взагалі не мають бути. Вони заважають пішоходам та жителям перших поверхів. Додає, паркувальний майданчик можна облаштувати всередині двора.

А от місцева жителька Ольга — “за” благоустрій. Вважає, що тепер машини не заїжджатимуть на тротуар тане створюватимуть проблем для пішоходів. Твердить, автомобілів тут їздить багато, тому облаштовані паркувальні місця дуже потрібні.

Тим часом, в мерії заспокоюють. Ситуацію контролюватимуть у паркувальній інспекції, а за порушеннями з боку водіїв слідкуватимуть.

Зараз такі самі, безкоштовні паркомісця біля багатоквартирних будинків планують облаштувати по всій центральній частині міста. Нині ремонт проходить за адресою Дмитра Донцова й роботи вже завершили на вулиці Вернадського, 35. З мерії переконують, це значно полегшить ситуацію з паркуванням.

Якщо ви також хочете, аби біля вашого будинку облаштували паркувальні місця, телефонуйте на гарчу лінії міськради за номером, який зараз на вашому екрані.

056-732-12-12