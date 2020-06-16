Вулиця Змита, Балка Медіахолдингу УНІАН та 1+1, чи Тупик Коломойського. Мер Дніпра Борис Філатов звернувся до профільної комісії міськради з пропозицією перейменувати вулицю Короленка. Відповідний документ вже з’явився в офіційних джерелах. Бажання мера змінити назву вулиці пов’язано із матеріалами ЗМІ, які належать одному з українських олігархів. На думку очільника Дніпра, вони містять неправдиву інформацію про ремонт вулиці Короленка, а також реконструкцію вулиці Яворницького та будівництво нових станцій метро. У притаманній собі саркастичній манері, Борис Філатов вирішив прославити та увічнити своїх опонентів.

“Прошу членів комісії невідкладно розглянути ініціативу щодо перейменування змитої дощем вулиці Короленка, вибрати найкращий варіант, який найбільше відповідає запитам суспільства, та, після проведення громадських слухань, подати відповідні пропозиції Дніпровській міській раді для затвердження.”