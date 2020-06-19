Екскурсія, присвячена Олександру Полю

Чотирнадцять об’єктів, півтори години та близько десятка пройдених кілометрів — усе це про екскурсію, присвячену Олександру Полю. Поки масові заходи заборонені, її тестують на журналістах. Після карантину екскурсія стане доступною для всіх дніпрян. Громадський діяч, дослідник-археолог та меценат. Олександр Поль — видатна історична постать нашого регіону. Тож про нього, кажуть організатори-історики, має знати кожен.

Екскурсія стартує від залізничного вокзалу невипадково. Саме Олександр Поль свого часу лобіював його будівництво. Десь з середини 1860-х років, коли він знайшов криворізьку руду, зрозумів: необхідно розвивати промисловість, а без залізниці це було неможливо.

Амурський міст — ще один важливий інфраструктурний проєкт, який з’явився одночасно із вокзалом. Його зведення також просував Олександр Поль. Фактично це дало поштовх до розвитку міста саме як економічного центру. Адже транспортна інфраструктура змінилась кардинально.

Одна із локацій екскурсії — власне пам’ятник Олександру Полю. Як бачимо, він йде в ногу з часом і навіть має свою захисну маску. Далі у списку — Катеринославський бульвар. Саме на цьому місці колись знаходилась будівля міської думи. Тут, у 1877 році Поль отримав звання почесного громадянина міста. Під час екскурсії на Соборній площі можна побачити й будинок, де він мешкав зі своєю родиною.

Остання локація екскурсії, і за сумісництвом ймовірне місце поховання Поля, — Севастопольський парк. Вважалося, його могила втрачена назавжди — аж до цього року. Коли завдяки щасливій випадковості вдалося з’ясувати її можливе місце. Нині тут тривають археологічні розкопки. Екскурсія для журналістів добігла кінця. На неї можна буде записатися всім охочим, тільки-но послаблять карантинні обмеження.

Загалом екскурсія місцями Поля розрахована на півтори години. За цей час учасники мають нагоду побачити близько чотирнадцяти різноманітних об’єктів. Що ж до вартості, організатори поки не зізнаються. Та кажуть, вона буде символічною.