Це назва виставки, що відкрилась у Музеї українського живопису. Її автор — дніпровський художник Тарас Триндик під час карантину часу не гаяв. Створив сорок картин! Тільки-но стало можливо, музей запропонував йому персональну виставку. Тут кажуть, твори Тараса Триндика якнайкраще підходять для першого відвідання музею після карантину. Адже вони дарують відвідувачам позитивні емоції, за якими вони так скучили. Далі — Ірина Каблоцька.

Відомий серед шанувальників як абстракціоніст, Тарас Триндик тепер пише пейзажі. Причому серед них зустрічаються майже класичні сюжети.

Його золотий місяць несхожий на жоден інший. Його дерева й поля – це лише дерева та поля Триндика.

Художник каже, не бачив себе, тобто результатів роботи у виставковій залі, чотири роки. З того часу, коли в цьому ж музеї була його виставка “Примари кольорів”. Нинішня ж отримала назву “Мантри живопису”.

За такими враженнями й пришли на виставку її перші відвідувачі. Музей намагався витримати всі правила присутності гостей в одному приміщенні.

Мантри творів Тараса Триндика вплинули на всіх присутніх. Дехто їх навіть почув.

І назва спрацювала, і гарний вечір посткарантинного спілкування вийшов. Скільки триватиме виставка творів Тараса Триндика у музеї поки не вирішили. Ймовірно стільки, скільки буде потрібно шанувальникам творчості художника.