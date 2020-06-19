У лікарні імені Мечникова привітали медиків із професійним святом

Життя мешканців області щодня тут рятують понад дві з половиною тисячі фахівців. А цьогоріч їм довелося ще й боротись з коронавірусом. Як це, працювати в гарячій зоні — лікарі поділились із нашими кореспондентами.

Ось так незвичайно почався ранок у працівників лікарні Мечникова. Напередодні Дня медика, музичний подарунок для них підготував оркестр Національної гвардії!

Квітами та грамотами медиків вітають керівники області та головний лікар.

Колегам дякує і Валерій Сердюк – директор обласного департаменту охорони здоров’я. Свій шлях лікаря він починав саме з Мечки.

Серед тих, хто сьогодні отримав нагороду, – 24-річна Юлія. Дівчина закінчила інтернатуру всього 3 місяці тому. Проте тут у Мечникова вже здобула досвід лікування хворих на COVID. Розповідає, бути на передовій — не просто.

Втім, каже, звикла і вже не уявляє роботи без засобів захисту. Швидко опанувати довелося й різноманітні техніки досліджень. Адже пульмонологічне відділення Мечникова, де лікують хворих на COVID, повністю ізольоване від решти лікарні.

Тяжка праця медиків Мечки вже дала свої плоди. У лікарні святкують перші перемоги над коронавірусом. Тут вже вилікували та виписали майже усіх своїх пацієнтів із COVID. Не змогли врятувати лише одного.

Лікарня Мечникова — передовий форпост у боротьбі за життя мешканців області. Поліклініка приймає близько 500 людей на день. За рік тут роблять близько 20 000 операцій. А ще у Мечникова вже шість років рятують найтяжчих бійців, яких у критичному стані доправляють із передової.