Чи дійсно стовпчики на зупинках транспорту можуть захистити?

18.06.2020 19:02

Недбалість, яка мало не призвела до трагедії. Декілька тижнів тому місто сколихнула ДТП, що сталася на вулиці Калиновій. У мікроавтобуса відмовили гальма і він протаранив зупинку громадського транспорту. Захисні стовпчики затримати автівку не змогли. На щастя, у той момент людей поряд не було. То чому ж загородження не виконало свою функцію – дізнавались наші журналісти.

На цих кадрах момент ДТП, що сталася п’ятого червня на перехресті вулиць Калинової та Образцова. Мікроавтобус влітає в зупинку та зносить з десяток стовпів. І тільки тоді припиняє рухатися. Чому захист не спрацював — пояснюють вже у міськраді. Виявляється, ця конструкція створена зовсім не для безпеки.

Та демонструють, якими відбійники мають бути насправді.

Також чиновники додають — зупинка, на якій встановлені паркувальні стовпчики замість захисних, знаходиться в оренді. І це зобов’язує бізнесмена виконати усі захисні норми. Підприємець свою провину визнає.

Загалом на цей час у місті облаштовано сто двадцять зупинок, які мають захисні стовпчики.

 

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