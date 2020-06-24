Купи сміття та продуктових відходів

У Дніпрі на житломасиві Перемога-3 невідомі засмічують зелену зону. Місцеві жителі вже втомилися боротися за чистоту. Наші кореспонденти — з подробицями.

Ці кадри днями зафільмували місцеві жителі. На них добре видно засмічену купами непотребу та продуктовими відходами зелену зону. І все це поруч із набережною Дніпра.

Зараз купи сміття частково прибрали. Втім місцеві побоюються, що гори непотребу тут з’являться знову.

Місцева жителька Ольга каже, сміття — то справа рук безхатька. Він регулярно приносить його із фастфуду, що розташований неподалік

За словами жінки, такі ситуації у цьому районі не рідкість. Зелена зона перетворилася на прихисток для безхатьок.

Більша частина сміття тут і справді відходи з сусіднього фастфуду — залишки їжі, стаканчики та обгортки з брендованим логотипом. Керівництво закладу пояснює, про ситуацію дізналися від відвідувачів. Самого безхатька на території ніколи не бачили.

“Ми пішли на місце, оглянули й, як відповідальна компанія, відразу прибрали це сміття. Хто оце робить і з якою користю, нам невідомо, але ми з’ясуємо ці моменти.”

На майбутнє ж обіцяють слідкувати за ситуацією.

Тим часом в мерії про сміття у зеленій зоні дізнались із соціальних мереж. Виправдовуються — комунальники просто не помітили цього непотребу.

Тож тепер за цією ділянкою комунальники слідкуватимуть пильніше. І своєю чергу закликають дніпрян — не смітити.