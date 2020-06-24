11 телеканал запускає телепроєкт “Туристичні перлини Дніпропетровщини“. Це про місця, які можливо для вас стануть справжнім відкриттям. Адже Україна — недооцінена земля у туристів. Наш перший сюжет про мальовничий кар’єр у Старих Кодаках — в усього 30-и хвилинах від міста! За часів українського козацтва там знаходилася неприступна фортеця. Тепер це популярне місце відпочинку. Дивимось разом.

Де відпочити в умовах світового карантину та скасованих перельотів?

Справжній природний оазис на берегу Дніпра! Тут хочеться дихати на повні груди. Старі Кодаки — місце з історією та захоплюючими краєвидами.

Дістатися сюди можна двома способами — своїм авто, або маршруткою №109.

Від залізничного вокзалу вона йде крізь усе місто — аж до селища Старі Кодаки. Від кінцевої до Кар’єру доведеться пройти пішки близько пів години. Ми ж добираємося машиною.

Кар’єр утворився на місці фортеці Кодак. Її збудували майже 400 років тому за наказом Варшавського сейму — аби ізолювати Запорізьку Січ від решти країни.

Рештки укріплень добре видно із повітря. Фортецю і просто захоплювали, і руйнували, і відбудовували. А на початку 20 століття тут знайшли граніт та почали поступово руйнувати пам’ятку.

“Ось тут знизу добре видно гранітні породи, над якими власне й знаходяться залишки фортеці.”

До наших часів залишилася хіба що третина споруди.

“Поступово ґрунт обсипався разом із фортецею. В радянський час мало зважали на пам’ятки. Якби вона була пов’язана з пролетаріатом, можливо її б зберегли.”

Глибина кар’єру — сягає 40-ка метрів.

Купаються тут стрибаючи із каміння.

Проте є й невеличкий пляж із піском. Тут без проблем до води без проблем заходять навіть маленькі діти.

Місце доволі чисте, проте подекуди можна побачити покинуті пляшки, недопалки та пластиковий посуд.

Мінус кар’єру — повна відсутність інфраструктури, тож продукти краще взяти із собою. Найближчий магазин знаходиться аж біля маршрутної зупинки. Туалету теж немає. Відпочивати можна цілий день — маршрутка ходить до 23-ї. Отож якщо вам цікава історія краю, або ви просто полюбляєте відпочинок біля води — вам сюди.