Крик про допомогу

Трохи більш як 3 тисячі — на дитину з інвалідністю. Такою нині є максимальна соцвиплата від держави. Цього вистачає хіба що на їжу та найнеобхідніший одяг. А от дорога реабілітація та ліки лягають на плечі батьків. На сайті електронних петицій до Президента України зареєстрували звернення — підвищити соцвиплати дітям з інвалідністю. Продовжить тему Вікторія Будзинська.

Ганна — мама 4-річної Софійки. Дівчинка має розлад аутичного спектра. Цей діагноз їй поставили 2 роки тому. Пенсія з інвалідності на дитину складає 2036 гривень. І це при тому, що її вже цьогоріч підвищили аж на сотню.

За півтора року активної реабілітації дівчинка почала реагувати на звертання батьків та хоч трохи заговорила. Заняття з логопедами, лікувальна фізкультура, плавання — це лише невелика частина того, що роблять батьки аби допомогти маленькій Софійці. А це все кошти, й немалі, — щонайменше 7 тисяч гривень на місяць, каже жінка.

Один із благодійних фондів Дніпра вже 11 років допомагає важкохворим дітям. Батьки до них звертаються, бо не в змозі самостійно сплатити непосильні суми за лікування дітей. Соцвиплат від держави на це не вистачає.

“Наприклад, якщо це діти з ДЦП безпосередньо, — це майже найбільша категорія наших підопічних, — то вони мають проходити щороку не менш як 3-4 курси реабілітації на рік. І лише один такий курс за 309-ю постановою оплачує держава, все інше батьки.”

На думку директорки благодійного фонду було б добре, якби суми соціальної допомоги ще й розподіляли за діагнозами. Адже зараз вона однакова для всіх.

“Хоча була б якась середня сума для дітей з ДЦП, у дітей з якимись порушеннями, обміну речовин, чи діти з муковісцидозом, тощо. І відповідно важливо, щоб до програм державних додавалися ті ліки, якими користуються ці діти.”

На сайті електронних петицій вже з’явилось звернення до Президента. В ній просять збільшити суму виплат для дітей з інвалідністю. Нині проголосували лише трохи більш як дві тисячі людей з двадцяти п’яти необхідних. Підтримати петицію може кожен ще протягом сімдесяти днів.