Через карантин міські депутати сьогодні вкотре засідали на подвір’ї й в захисних масках. У Дніпрі пройшла п’ятдесят восьма сесія міськради. Засідання тривало менш ніж годину. Втім цього вистачило, аби ухвалити низку важливих рішень. В першу чергу вони стосувались муніципального господарства та соціальної сфери. Детальніше — далі.

У Дніпрі з’явиться відділення для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Його створять на базі центру соціальної підтримки дітей та сімей “Мамине щастя”. Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради під час сьогоднішньої сесії.

Також депутати підтримали на наступний рік програму для родин, де є діти з порушеннями психічного та фізичного розвитку. Такі сім’ї зможуть зусиллями муніципалітету отримувати необхідну кваліфіковану допомогу.

А ось видача мерією безкоштовних путівок дітям пільгових категорій — під питанням через карантинні обмеження. У мерії запропонували альтернативу.

Кругленьку суму в міський бюджет сподіваються отримати з продажу міської нерухомості. Вже очікують на покупців. Також на сесії підтримали подовження ще на п’ять років програми “Бюджету участі”. Й проголосували за створення відділу боротьби з корупцією.

Зробити 2021 рік роком вшанування ліквідаторів ЧАЕС та пам’яті жертв цієї катастрофи. З такою ініціативою дніпровські депутати звернулись до Президента України. Як відомо, 2021-го виповнюється 35 років з дня катастрофи на Чорнобильській АЕС.