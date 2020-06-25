Свою відповідальність за навколишнє середовище знов доводить завод Інтерпайп Сталь. Підприємство допомогло відновити систему екологічного моніторингу в Індустріальному районі Дніпра.

Пост моніторингу шкідливих речовин у повітрі був побудований у 2014 році. Після запуску Інтерпайп Сталь передав його міській владі. Останнім часом роботу екооб’єкту було припинено через несправність одного з приладів. Як вдалося розв’язати проблему, дивіться у наступному сюжеті.

Найсучаснішому українському заводу із виробництва сталі Інтерпайп Сталь усього 8 років. Підприємство побудоване відповідно до жорстких євростандартів, яких і дотримується від моменту запуску. Через те, що завод знаходиться у межах міста, треба постійно стежити за впливом виробництва на навколишнє середовище. Тому за власні кошти підприємство побудувало пост екомоніторингу. Його вартість майже півтора мільйона гривень. Після запуску пост перейшов у власність міста.

Ці прилади знімають дані та передають їх щохвилини. Для того, щоб робити висновки щодо екологічної ситуації в Індустріальному районі, треба аби об’єкт працював безперебійно.

Однак дані з поста моніторингу не отримували вже давно. Вийшов з ладу газоаналізатор, через що екологи втратили можливість відстежувати обсяг оксидів азоту. Про цю ситуацію дізнався народний депутат України Дмитро Кисилевський, який представляє інтереси жителів Індустріального району.

Відремонтувати прилад виявилося непросто. Запчастини для нього замовляли у фірми-виробника в Австралії. Через карантин чекати довелося три місяці.

Система екомоніторингу дозволяє в реальному часі отримувати дані про концентрацію забруднюючих речовин у повітрі. На озброєнні в екологів таких об’єктів спостереження у місті всього два.

У цьому районі розташовано сотні великих та малих підприємств. Але екологія повинна стати спільною турботою для всіх.